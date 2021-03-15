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Капитальный ремонт арены новокузнецкого «Металлурга» должны завершить к старту сезона ВХЛ

Капитальный ремонт арены новокузнецкого «Металлурга» должны завершить к старту сезона ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0
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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что сегодня, 15 марта, начался второй этап строительных работ на «Арене Кузнецких Металлургов». Об этом политик написал в своём «инстаграме».

По словам Кузнецова, завершение капитального ремонта запланировано к началу следующего сезона ВХЛ.

«Окончательное завершение капитального ремонта запланировано к началу следующего сезона Высшей хоккейной лиги. А сейчас первостепенная задача – увеличить количество работников на каждом участке главного спортивного объекта Новокузнецка. Приступили к работам на объекте бригады сварщиков. Специалистам предстоит выполнить полностью работы по чаше арены, то есть это — трибуны, плита, борта, куб. Параллельно оформить витражную систему, фойе, вестибюль, вход зрителей, систему освещения и инженерные коммуникации.

Репортажи с объекта будем вести постоянно, так что следите за информацией», — написал Кузнецов в своём «инстаграме».

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