Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен расклад, при котором сборная Канады в четвертьфинале ЧМ сыграет с Россией

Стал известен расклад, при котором сборная Канады в четвертьфинале ЧМ сыграет с Россией
Никита Сербаков
Комментарии

На «Арене-Рига» в столице Латвии состоялся стартовый матч заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира — 2021, в котором встречались сборные Канады и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 3:2 (по буллитам).

Поражение канадцев за пределами основного времени в матче с финнами максимально усложнило сценарий, при котором они выйдут в плей-офф, потому что сейчас вступит в силу правило «треугольника», где две сборные окажутся лишними.

Изучим этот расклад подробнее: Канада проиграла Финляндии по буллитам, а Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам. В этом случае немцы занимают третье место в группе, а четвёртой командой окажется Латвия.

Положение команд внутри «треугольника»:

Латвия – 4 (4:3)
Канада – 3 (4:4)
Казахстан – 2 (5:6)

Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, а Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам. В этом случае уже хозяева турнира займут третье место в группе, а немцы окажутся на четвёртом месте.

Положение команд внутри «треугольника»:

Германия – 3 (5:4)
Канада – 3 (5:5)
Казахстан – 3 (5:6)

Если Россия одержит победу в матче со сборной Беларуси (неважно — в основное время или в овертайме/по буллитам), то подопечные Валерия Брагина станут победителями группы А, а команда Канады, в свою очередь, в любом случае не поднимется выше четвёртого места в своей группе. Таким образом, Россия и Канада встретятся в четвертьфинале в том случае, если россияне займут первое место в своей группе, а Германия и Латвия определят победителя в основное время матча.

Латвия и Германия распишут ничью, выкинув Канаду с ЧМ? Пары плей-офф чемпионата мира. LIVE Латвия и Германия распишут ничью, выкинув Канаду с ЧМ? Пары плей-офф чемпионата мира. LIVE
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021