КХЛ подтвердила переход нападающего Ильи Зубова в «Амур»
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Континентальная хоккейная лига в «Твиттере» объявила о переходе нападающего Ильи Зубова в «Амур». Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что 34-летний нападающий подпишет однолетний контракт с клубом.
Минувший сезон российский нападающий провёл в московском «Спартаке». Зубов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал семь результативных передач при показателе полезности «-12» и шести минутах штрафного времени. В плей-офф нападающий сыграл в трёх матчах, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности "-3".
За «Спартак» Зубов выступал с сезона-2018/2019. Ранее российский форвард играл за «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Адмирал».
Новость по темеНападающий Илья Зубов заключит однолетний контракт с «Амуром»
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