Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: присутствие зрителей на ЧМ-2021 придаст сборной России дополнительный импульс

Ротенберг: присутствие зрителей на ЧМ-2021 придаст сборной России дополнительный импульс
Никита Сербаков
Комментарии

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг высказал мнение, что присутствие зрителей на матчах чемпионата мира — 2021 по хоккею в Риге даст дополнительный импульс сборной России.

«Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных матчах зрители будут на трибунах», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Сборная России после шести матчей группового этапа набрала 14 очков и занимает второе место в группе А. Российская команда обеспечила себе место в плей-офф. В заключительной встрече группового турнира россияне сегодня, 1 июня, встретятся с белорусами. Начало матча — в 20:15 мск.

Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы назначены на 5 июня. Чемпионат мира — 2021 завершится 6 июня.

Новость по теме
Стал известен расклад, при котором сборная Канады в четвертьфинале ЧМ сыграет с Россией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021