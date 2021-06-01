Ротенберг: присутствие зрителей на ЧМ-2021 придаст сборной России дополнительный импульс

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг высказал мнение, что присутствие зрителей на матчах чемпионата мира — 2021 по хоккею в Риге даст дополнительный импульс сборной России.



«Присутствие зрителей обязательно даст нам дополнительный импульс. Для нас эмоциональный фон — это одна из самых важных составляющих при игре. Мы очень рады, что на остальных матчах зрители будут на трибунах», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



Сборная России после шести матчей группового этапа набрала 14 очков и занимает второе место в группе А. Российская команда обеспечила себе место в плей-офф. В заключительной встрече группового турнира россияне сегодня, 1 июня, встретятся с белорусами. Начало матча — в 20:15 мск.



Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы назначены на 5 июня. Чемпионат мира — 2021 завершится 6 июня.

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