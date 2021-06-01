Травмированный капитан сборной США вышел на тренерский мостик в матче с Италией

Капитан сборной США Джастин Абделькадер, получивший травму в матче с Германией, вышел на тренерский мостик в матче со сборной Италии.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Из-за полученной травмы форвард больше не сыграет на чемпионате мира. Всего на турнире нападающий провёл шесть матчей и отдал в них одну результативную передачу.

Перед матчем с итальянцами сборная США занимала вторую строчку в таблице группы B, уступая Финляндии, которая сыграла все семь матчей в групповом этапе, на два очка. В случае победы над Италией в основное время США выйдет в плей-офф с первого места. После первого периода американцы ведут в счёте – 3:0.