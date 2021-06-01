Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Травмированный капитан сборной США вышел на тренерский мостик в матче с Италией

Травмированный капитан сборной США вышел на тренерский мостик в матче с Италией
Георгий Горностаев
Комментарии

Капитан сборной США Джастин Абделькадер, получивший травму в матче с Германией, вышел на тренерский мостик в матче со сборной Италии.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Из-за полученной травмы форвард больше не сыграет на чемпионате мира. Всего на турнире нападающий провёл шесть матчей и отдал в них одну результативную передачу.

Перед матчем с итальянцами сборная США занимала вторую строчку в таблице группы B, уступая Финляндии, которая сыграла все семь матчей в групповом этапе, на два очка. В случае победы над Италией в основное время США выйдет в плей-офф с первого места. После первого периода американцы ведут в счёте – 3:0.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021