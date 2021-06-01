Россия — Беларусь: смотреть онлайн прямой эфир Первого канала

Сегодня, 1 июня, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Беларуси. Матч начнётся в 20:15 мск. Трансляцию игры можно будет посмотреть на Первом канале.
Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.
Сборная России находится на втором месте в группе А, Беларусь — на восьмом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (3:1) и Швецию (3:2, Б), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.
- 1 июня 2021
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
18:59
-
18:51
-
18:41
-
18:34
-
18:32
-
18:30
-
18:27
-
18:24
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:08
-
18:00
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
16:54
-
16:53
-
16:38
-
16:31
-
16:25
-
16:25
-
16:14
-
16:14
-
16:11
-
15:47
-
15:44
-
15:37
-
15:29
-
15:11
-
14:51
-
14:41