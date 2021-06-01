Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф с первого места на ЧМ-2021
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Сегодня, 1 июня, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) пройдёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Сборная России встретится с командой Беларуси в 20:15 мск.
Перед матчем положение в таблице группы А выглядит следующим образом:
Швейцария — 15 очков, Россия — 14 (6 матчей), Чехия — 13, Словакия (12), Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.
Таким образом, из группы A точно вышли в плей-офф сборные Швейцарии, России, Чехии и Словакии.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.
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