Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф с первого места на ЧМ-2021

Сборной России осталось набрать одно очко для выхода в плей-офф с первого места на ЧМ-2021
Георгий Горностаев
Комментарии

Сегодня, 1 июня, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) пройдёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Сборная России встретится с командой Беларуси в 20:15 мск.

Перед матчем положение в таблице группы А выглядит следующим образом:

Швейцария — 15 очков, Россия — 14 (6 матчей), Чехия — 13, Словакия (12), Швеция — 10, Дания — 9, Беларусь — 4, Великобритания — 4.

Таким образом, из группы A точно вышли в плей-офф сборные Швейцарии, России, Чехии и Словакии.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.

Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021