Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: канадцы есть канадцы — один матч может реабилитировать их за весь чемпионат мира

Плющев: канадцы есть канадцы — один матч может реабилитировать их за весь чемпионат мира
Георгий Горностаев
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении сборной Канады на чемпионате мира.

«Некорректно судить, что выход на канадцев — это худший или лучший расклад для нашей сборной. Каждая команда заняла своё место. Уже совсем не важно, кто с какого места выходит — это стадия плей-офф, где игры идут на вылет. Дальше случиться может всякое. Канадцы есть канадцы — один матч может реабилитировать их за весь чемпионат мира.

Чтобы победить Канаду, надо в первую очередь обезопасить свои ворота. Во-вторых, нужно реализовать те моменты, которые мы будем создавать у ворот соперника, и тогда всё будет нормально.

Не верю в такие расклады, при которых Германия и Латвия могли специально сыграть вничью в основное время. Такие вещи всегда сложно комментировать: обычно это просто домыслы людей, которые любят неприятные интриги. В моей практике, да и до меня никогда не было договорных матчей на чемпионатах мира. Какими бы сомнительными ни были результаты, команда всегда играет так, как им позволяет соперник», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Определены все участники 1/4 финала чемпионата мира — 2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021