Плющев: канадцы есть канадцы — один матч может реабилитировать их за весь чемпионат мира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выступлении сборной Канады на чемпионате мира.
«Некорректно судить, что выход на канадцев — это худший или лучший расклад для нашей сборной. Каждая команда заняла своё место. Уже совсем не важно, кто с какого места выходит — это стадия плей-офф, где игры идут на вылет. Дальше случиться может всякое. Канадцы есть канадцы — один матч может реабилитировать их за весь чемпионат мира.
Чтобы победить Канаду, надо в первую очередь обезопасить свои ворота. Во-вторых, нужно реализовать те моменты, которые мы будем создавать у ворот соперника, и тогда всё будет нормально.
Не верю в такие расклады, при которых Германия и Латвия могли специально сыграть вничью в основное время. Такие вещи всегда сложно комментировать: обычно это просто домыслы людей, которые любят неприятные интриги. В моей практике, да и до меня никогда не было договорных матчей на чемпионатах мира. Какими бы сомнительными ни были результаты, команда всегда играет так, как им позволяет соперник», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 1 июня 2021
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