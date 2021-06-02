Хартли: сборная Латвии не сдавалась. Не буду винить игроков, они отдали всё

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал игру команды во встрече с Германией (1:2) на чемпионате мира в Риге (Латвия), а также рассказал о жизни в «пузыре» во время турнира.



«Большинство работало неважно? В начале турнира мы пару раз попали в штангу, когда могли набрать уверенности в этом компоненте. Розыгрыш был нормальным, проблемой стало завершение. Мы не наносили нужные броски в нужное время. Сегодня знали, что с Германией, которая играет быстро и оказывает большое давление, у нас не будет много времени. Мы создавали моменты, здорово разыгрывали, но не смогли разжиться голом.



Почему так быстро пропустили две шайбы? Хоккей – игра ошибок, в этих голах мы могли бы действовать расторопнее, но это игра. Можно смотреть за ней с трибуны или тренерского мостика, но на льду она ещё быстрее. Предупреждали игроков, что соперник быстрее нас, в этих двух моментах они нас переиграли. В первом голе – чисто за счёт скорости, во втором – перехватили шайбу, и она в воротах. Ты ждёшь таких вещей, но никогда не можешь быть уверен, что соперник забьёт. Но ребята всё равно не сдавались, сохраняли позитивный настрой на скамейке. В перерыве мы перезагрузились, здорово провели второй период. В третьем Германия использовала свою скорость, ограничила нам время и пространство. Поражение в одну шайбу – я очень расстроен. Думал, что сможем выйти в четвертьфинал и преподнести большой сюрприз. Особенно сейчас, с великолепными латвийскими болельщиками на трибунах. Сегодня всё было волшебно – хотя арена не была заполнена, мы на скамейке чувствовали наэлектризованность и латвийскую гордость. К сожалению, это длилось всего один матч.



Жизнь в «пузыре»? Могу рассказать о сотрудниках отеля, где мы жили, они заслуживают золотую медаль. Превосходно – это слабо сказано. У оргкомитета было всего два-три месяца, чтобы обустроить олимпийский центр напротив арены, мы там играли товарищеский матч за пару дней до турнира. Вау, это невероятно. Логистика, вся работа, люди, которые обслуживали все эти перемещения между отелями и работали в отеле, – все. Всё было очень здорово. И хочу поблагодарить латвийских болельщиков, на каждом матче они ждали нас у автобуса и у арены, и у отеля. Для меня это неудивительно, знаю, как в Латвии поддерживают свою сборную», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.