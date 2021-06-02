Кожевников: не стоит смотреть на игру Канады в группе, в плей-офф это будет иная сборная

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги матча сборной России против Беларуси и её предстоящую встречу с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии.



«Матч против сборной Беларуси стал репетицией перед стартом плей-офф. Очень хорошо, что наши игроки серьёзно отнеслись к сопернику и сумели продемонстрировать свои лучшие качества. Порадовала игра нашей сборной в нападении. Моментов создали достаточно, больше тридцати раз бросили по воротам, играли в атакующий хоккей. Могли бы забросить и больше, впрочем, шесть шайб — тоже немало.



Групповой этап позади, впереди самые серьёзные матчи. Первый соперник — Канада. Есть день для отдыха — и в бой. Не стоит смотреть, как канадцы играли в группе, в плей-офф это будет совершенно другая сборная. Если наши ребята будут играть дисциплинированно и по тренерскому заданию — сумеем одолеть родоначальников хоккея», — сказал «Чемпионату» Кожевников.



Напомним, сборные России и Канады сыграют в 1/4 финала чемпионата мира в четверг, 3 июня. Начало встречи — в 20:15 мск.