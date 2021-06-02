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Календарь четвертьфинальных матчей ЧМ-2021

Календарь четвертьфинальных матчей ЧМ-2021
Никита Паглазов
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В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. Были определены четвертьфинальные пары.

В четверг, 3 июня, в «Олимпийском спортивном центре» в 16:15 мск встретятся команды Швейцарии и Германии. В это же время сборные США и Словакии проведут четвертьфинальный матч на «Арене-Рига».

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Не начался
Словакия

Сборная России сыграет с Канадой в 20:15 мск в «Олимпийском спортивном центре». На «Арене-Рига» Финляндия встретится с командой Чехии.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Канада
ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия

Напомним, из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия; группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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