Василевский: ребята существенно облегчили жизнь, не позволяя бросать без сопротивления

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о второй четвертьфинальной игре Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:1).
«Откровенно говоря, я почувствовал, что «Харрикейнз» стараются создавать максимальный трафик у моих ворот. Но ребята существенно облегчили мне жизнь, не позволяя бросать без сопротивления. Это полностью командная победа. Я бы сказал, что это, возможно, даже наша лучшая игра в обороне в нынешнем плей-офф.
Я действительно чувствую себя очень уверенно и спокойно. А сегодня мне ещё помогли полные трибуны, которых я не видел уже целый год. Да, это были не наши болельщики, но мы тоже чувствовали их энергию.
Финалист Везины? Это не только моя заслуга. Без команды ничего бы не было», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.
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