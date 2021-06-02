Василевский: ребята существенно облегчили жизнь, не позволяя бросать без сопротивления

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мнением о второй четвертьфинальной игре Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:1).

«Откровенно говоря, я почувствовал, что «Харрикейнз» стараются создавать максимальный трафик у моих ворот. Но ребята существенно облегчили мне жизнь, не позволяя бросать без сопротивления. Это полностью командная победа. Я бы сказал, что это, возможно, даже наша лучшая игра в обороне в нынешнем плей-офф.

Я действительно чувствую себя очень уверенно и спокойно. А сегодня мне ещё помогли полные трибуны, которых я не видел уже целый год. Да, это были не наши болельщики, но мы тоже чувствовали их энергию.

Финалист Везины? Это не только моя заслуга. Без команды ничего бы не было», – цитирует Василевского официальный сайт НХЛ на русском языке.