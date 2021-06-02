Владислав Третьяк поделился мнением о голкиперах сборной России на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о голкиперах сборной России на чемпионате мира – 2021.

«Не знаю, кто займет место в воротах в четвертьфинале – Бобровский или Самонов. У нас два хороших вратаря. Александр – молодец. Все игры провёл уверенно и выручал. Были небольшие опасения перед турниром по вратарской линии, но он очень достойно сыграл. Тренеры решат, кого поставить, но не сомневаюсь, что все наши вратари будут биться за победу», – цитируют Третьяка РИА Новости.

Напомним, что в четвертьфинале турнира сборная России сыграет с командой Канады 3 июня в 20:15 мск.

Чемпионат мира – 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня стартуют четвертьфинальные игры, 5 июня будут сыграны полуфиналы, а 6 июня матч за третье место и финал.