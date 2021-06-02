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Капитан «Виннипега» оценил игру голкипера «Монреаля» перед четвертьфинальной серией НХЛ

Капитан «Виннипега» оценил игру голкипера «Монреаля» перед четвертьфинальной серией НХЛ
Георгий Горностаев
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Капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился мнением о четвертьфинальной серии с «Монреаль Канадиенс», а также оценил игру голкипера соперника Кэри Прайса.

«Прайса можно считать лучшим вратарем моего поколения. Он способен в одиночку выигрывать важнейшие матчи, выручать команду в нужное время. Он сыграл огромную роль в серии против «Торонто». Я испытываю к нему глубокое уважение.

Нельзя отчаиваться, нельзя опускать руки, если не удалось реализовать голевой момент из-за Прайса. Он умеет выручать. И это не должно отвлекать нас от главной задачи – мы должны забивать. Я думаю, что выдержка сыграет особую роль в этой серии.

Не думаю, что в ней будет много выходов один в ноль или два в одного в обе стороны. Команды понимают, в чём их сила. И все начинается с вратарей. В таких условиях ни у одной из команд не будет явного преимущества. Будет много борьбы, инициатива будет переходить из рук в руки, команды будут стараться навязать свои условия сопернику», – цитирует Уилера официальный сайт НХЛ на русском языке.

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