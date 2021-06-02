Аналитик TSN: Макдэвид красиво катит, а у Маккиннона мощные движения

Аналитик TSN Рэй Ферраро поделился мнением об игре форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в плей-офф НХЛ, где канадец провёл пять матчей и набрал 12 очков: забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи.



«Некоторые хоккеисты умеют прибавлять, когда наступает ключевой момент. Он использует каждый момент, добивается успеха всякий раз, когда это возможно. Было немало выдающихся хоккеистов, у которых получалось блистать в плей-офф. Но не у всех.



Не думаю, что у него просто удачная полоса. Полагаю, что он и дальше будет так играть. Он не будет набирать по 4 очка за матч, но я не вижу причин, по которым он вдруг должен перестать забивать вообще. У меня такое впечатление, что он включает другую передачу, как только у него оказывается шайба. С его скоростью и мощью он готов выпрыгнуть из телевизора.



Возможно, Маккиннон является самым быстрым хоккеистом мира, но не будет таким, если ему придется самому разбегаться с шайбой. Но он получает шайбу от партнера в самый нужный момент, когда уже набрал скорость. Поэтому они действуют так быстро. Это очень сильная команда.



Макдэвид? У Коннора элегантное катание. Он красиво катит. А у Маккиннона мощные движения. Он как будто пожирает пространство.



Он может обыграть соперника по-всякому. Далеко не у всех это получается. Если ему нужно, он просто объедет игрока, а при необходимости ему хватит силы, чтобы протаранить его. Не все способны на такое. И посмотрите, какие у него руки.



Я прихожу в восторг всякий раз, когда вижу, как он несется на огромной скорости, а его руки в это время работают в высочайшем темпе. Посмотрите, какой у него дриблинг, как быстро движется шайба. Это главное. Только он умеет так играть», – цитирует Ферраро официальный сайт НХЛ на русском языке.

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