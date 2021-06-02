Канадский эксперт раскритиковал лидеров «Торонто» Мэттьюса и Марнера

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал лидеров «Торонто Мэйпл Лифс» после вылета от «Монреаль Канадиенс» в первом раунде Кубка Стэнли-2021.



«Когда вы получаете по 10 миллионов долларов, как Мэттьюс и Марнер… Как сказал своей жене-кинозвезде Джек Демпси, «трудно вставать на пробежку в 5 утра, когда спишь в шёлковых шортах». Но что меня по-настоящему удивило – седьмой матч прошёл без огня. Было похоже на игру регулярного чемпионата.



Ещё один момент. «Торонто» не был прежним после того, как Мэттьюс был тряпичной куклой и смеялся во время стычки. Я много раз говорил, что есть разница между регулярным чемпионатом и плей-офф. Регулярка ничего не значит», – написал Черри в «Твиттере».

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Монреалю» в семи матчах.