Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский эксперт раскритиковал лидеров «Торонто» Мэттьюса и Марнера

Канадский эксперт раскритиковал лидеров «Торонто» Мэттьюса и Марнера
Георгий Горностаев
Комментарии

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал лидеров «Торонто Мэйпл Лифс» после вылета от «Монреаль Канадиенс» в первом раунде Кубка Стэнли-2021.

«Когда вы получаете по 10 миллионов долларов, как Мэттьюс и Марнер… Как сказал своей жене-кинозвезде Джек Демпси, «трудно вставать на пробежку в 5 утра, когда спишь в шёлковых шортах». Но что меня по-настоящему удивило – седьмой матч прошёл без огня. Было похоже на игру регулярного чемпионата.

Ещё один момент. «Торонто» не был прежним после того, как Мэттьюс был тряпичной куклой и смеялся во время стычки. Я много раз говорил, что есть разница между регулярным чемпионатом и плей-офф. Регулярка ничего не значит», – написал Черри в «Твиттере».

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступил «Монреалю» в семи матчах.

Новость по теме
Аналитик TSN: Макдэвид красиво катит, а у Маккиннона мощные движения
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021