Во время матча России и Беларуси на ЧМ единственный болельщик россиян дал три телеинтервью

Вчера, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).

В то время как 934 зрителя пришли на «Арену Рига» на матч Латвии и Германии, на параллельную встречу России и Беларуси купил билет всего один зритель по имени Андрей – он поддерживал россиян. Во время матча болельщик дал три телеинтервью, сообщает журналист Роберт Заруба.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 1 июня был первый день, когда на трибуны стали пускать зрителей.

Третьего июня стартуют четвертьфинальные матчи, пятого июня будут сыграны полуфиналы, а шестого июня состоятся матч за третье место и финал турнира.