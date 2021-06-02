Во время матча России и Беларуси на ЧМ единственный болельщик россиян дал три телеинтервью

Вчера, 1 июня, сборная России провела заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречалась с командой Беларуси и одержала победу 6:0 (5:0, 0:0, 1:0).
В то время как 934 зрителя пришли на «Арену Рига» на матч Латвии и Германии, на параллельную встречу России и Беларуси купил билет всего один зритель по имени Андрей – он поддерживал россиян. Во время матча болельщик дал три телеинтервью, сообщает журналист Роберт Заруба.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 1 июня был первый день, когда на трибуны стали пускать зрителей.
Третьего июня стартуют четвертьфинальные матчи, пятого июня будут сыграны полуфиналы, а шестого июня состоятся матч за третье место и финал турнира.
- 2 июня 2021
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