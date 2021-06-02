Форвард Фисенко принял участие в матче с незрячими хоккеистами
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Незрячие хоккеисты команды «Фортуна» приняли участие в товарищеском матче вместе с известным центральным нападающим Михаилом Фисенко, сообщает пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.
1 июня, в Международный день защиты детей, в спортивном комплексе «Арктика» состоялось мероприятие для особенных ребят.
Спортсмены из школы Аделины Сотниковой, первой в российской истории олимпийской чемпионки в женском одиночном катании, показали мастер-класс на льду. А игроки первой в России команды по хоккею для незрячих «Фортуна» сыграли в показательном матче.
Напомним, проект «Хоккей для незрячих» реализуется в Москве с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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