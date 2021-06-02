«Мерзавцы жили с нами в стране, ели один хлеб». Байдачный — о снятии белорусского флага

Экс-тренер «Ростова», «Терека», сборной Беларуси по футболу, «Динамо» Минск Анатолий Байдачный прокомментировал ситуацию с белорусским флагом на ЧМ-2021.
«Скоро вернусь в Минск, домой. Читал новости про снятие флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею, хочется сказать одно — сволочи! Эти мерзавцы жили с нами в одной стране, ели один хлеб, дружили. Тебе может не нравиться Лукашенко, кто-то ещё, но при чём здесь люди и страна?! Один вообще предложил обменять команду на заключённых. Какой-то кошмар! Спорт вне политики? Помню, на чемпионате мира в Мексике, когда играли с Уругваем в четвертьфинале, мяч на фланге ушёл где-то на метр за линию поля. Оттуда сделали передачу, забили гол, а наши-то игроки остановились. В итоге гол забили, показали на центр. Политика всегда была, от неё никуда не денешься», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 2 июня 2021
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