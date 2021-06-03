Расписание четвертьфинальных матчей и сетка плей-офф ЧМ-2021 на 3 июня

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 1 июня состоялся заключительный день группового этапа. Из группы A в плей-офф вышли Россия, Швейцария, Чехия и Словакия; группу B в плей-офф представят сборные США, Финляндии, Германии и Канады.
Расписание 1/4 финала:
3 июня:
16:15 США – Словакия
16:15 Швейцария – Германия
20:15 Россия – Канада
20:15 Финляндия – Чехия
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив 10 голов? Вот как это было.
- 3 июня 2021
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