Пресс-служба КХЛ прокомментировала исключение КХЛ ТВ из списка разрешённых в Беларуси

Пресс-служба КХЛ прокомментировала исключение телеканала КХЛ ТВ из списка разрешённых на территории Республики Беларусь.



«Для пролонгации разрешения на вещание телеканала КХЛ ТВ на территории Республики Беларусь был подготовлен дополнительный пакет документов, который будет подан представителем телеканала в ближайшие дни», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Ранее стало известно, что некоторые российские телеканалы исключены из списка разрешённых к распространению на территории республики — «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ».



В выдаче разрешений на вещание телепрограммам на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения Закона «О рекламе», по которому на белорусском телевидении может быть только местная реклама.



В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.