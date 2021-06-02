Шарыченков — о конкуренции с Метсолой: Юха — один из лучших вратарей лиги, трудяга

Голкипер Александр Шарыченков прокомментировал переход в «Салават Юлаев».
«Когда услышал об интересе со стороны «Салавата Юлаева», мне сразу понравилось это. Хорошо, что клубы очень быстро сработали. Спасибо им.
Готов ли к конкуренции с Юхой Метсолой? Ни для кого не секрет, что Метсола — один из лучших вратарей лиги. Юха — настоящий профессионал, трудяга и фанат своего дела. Не вижу никаких преград для успешной, совместной игры на благо команды.
Будем совместно с тренером обсуждать, чего не хватает и как улучшить свою игру. Сейчас команды сильно выровнялись, поэтому каждый матч интересен и получается боевым.
Какие впечатления от города? Каждый год приезжая в Уфу, отмечал для себя отличную атмосферу на арене. Здесь болеют по-особенному. А от города и людей у меня исключительно прекрасное впечатление», — приводит слова Шарыченкова официальный сайт уфимцев.
- 2 июня 2021
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