Генеральный менеджер «Баффало» прокомментировал победу в лотерее драфта НХЛ

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал победу в лотерее драфта НХЛ-2021.
«Это очень значимый момент для клуба. Нынешний сезон для нас получился сложным по многим причинам, а сейчас мы рады. Мы гордимся тем, что получили право первого выбора. Это шаг в правильном направлении. Несколько минут назад я получил сообщение от владельца клуба, в котором он написал: «Улыбнись!» И я улыбаюсь», – приводит слова Адамса официальный сайт НХЛ.
В США в удалённом формате состоялась драфт-лотерея НХЛ – 2021, победителем которой стал «Баффало». С её помощью определён порядок, в котором клубы будут выбирать первых 16 игроков в первом раунде предстоящего драфта НХЛ. В жеребьёвке приняли участие 15 команд, не пробившихся в розыгрыш Кубка Стэнли, и новый клуб «Сиэтл Кракен», который начнёт играть в лиге со следующего сезона.
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