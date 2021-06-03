Мышкин: Бобровский или Самонов в матче с Канадой? Выбор тяжелейший, по сути, лотерея

Бывший голкипер сборной СССР Владимир Мышкин поделился мнением о голкиперах сборной России перед матчем с Канадой, а также ответил на вопрос, не напоминает ли ему ситуация с выбором вратарей Олимпиаду в Сочи, когда тренерский штаб выбирал перед плей-офф между Семёном Варламовым и Сергеем Бобровским.



«Моё мнение: никаких параллелей не может быть, философия выбора – разная. В Сочи перед четвертьфиналом с финнами у нас было два равноценных голкипера с опытом выступлений на данном турнире. Выбор был сделан в пользу Варламова, результат не достигнут, но история не терпит сослагательного наклонения, и никто не знает, как бы сыграл в воротах на его месте Бобровский.



Сейчас дилемма совершенно другая: делать ли выбор в пользу голкипера, который прошел весь чемпионат и от матча к матчу только прибавлял в уверенности? Или же нарушить сценарий и дать возможность дебютировать в Риге опытному и классному голкиперу, который в предыдущие годы не раз выручал национальную команду, но на данном этапе не находится в турнирном тонусе и имеет за плечами не лучший сезон в НХЛ?



Ответ, Самонов или Бобровский будет днём – и только у тренерского штаба сборной, который находится в процессе и знает все детали. Честно скажу, выбор тяжелейший. По сути, лотерея.



Играет ли в пользу Бобровского, что он знает, как играют канадские хоккеисты из НХЛ? Возможно, это какой-то плюсик. С другой стороны, оборона сборной России уже почувствовала Самонова, вратарь набрал тонус, все работают как часы – и это аргументы в пользу того, чтобы кардинально ничего не менять. В то же время Бобровский был вызван, быстро прилетел из-за океана, и, наверное, не рассчитывал, что придется сидеть в запасе. Тоже фактор.



Россия – Канада – это всегда сражение, в котором есть место сюрпризу. Соглашусь с тем, что нынешние канадцы в круговом турнире выглядели бледновато, но после чудесного выхода в плей-офф от них можно ждать преображения. Тем более что игры на вылет – это стихия Кленовых Листьев. Но в любом случае в нашем четвертьфинале очень многое будет зависеть именно от сборной России. Если наша команда сыграет в свою силу, не перегорит, то канадцы с их нынешним потенциалом не смогут зацепиться», – цитирует Мышкина Russia-hockey.