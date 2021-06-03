Стало известно, что может грозить Шайфли за грязный силовой приём в матче с «Монреалем»

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3 и повёл в серии плей-офф 1:0. Матч омрачила травма нападающего «хабс» Джейка Эванса.



На 60-й минуте матча, при счёте 4:3 в пользу «Монреаля», Эванс убежал уже к пустым воротам соперника, но получил удар в голову от форварда «Джетс» Марка Шайфли в тот момент, когда отправлял шайбу в ворота. 25-летний нападающий «Монреаля» получил травму и покинул лед на носилках, а сам Шайфли за этот эпизод получил от судей матч-штраф. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Правило 42.1 НХЛ гласит следующее: «Атака игрока, не владеющего шайбой, означает действие, при котором хоккеист останавливает соперника любым способом. Травма может стать следствием удара о борт, о каркас ворот или падения на открытый лёд".



Как сообщает Sportsnet, в начале этого сезона нападающий „Вашингтона“ Том Уилсон был дисквалифицирован на семь матчей за абордаж, хотя и не ударил сзади защитника „Бостон Брюинз“ Брэндона Карло. Это был первый случай, когда игрок был отстранен от игры при таких обстоятельствах. Это правило написано таким образом, что его очень тяжело трактовать и вследствие чего потом оспаривать решения, принятые Департаментом безопасности игроков. Тогда Том Уилсон не стал его обжаловать и отбыл семиматчевую дисквалификацию с удержанием заработной платы.