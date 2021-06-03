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Защитник «Монреаля»: мы сделаем жизнь Шайфли жалкой, если он вернётся в серию

Защитник «Монреаля»: мы сделаем жизнь Шайфли жалкой, если он вернётся в серию
Сергей Емельянов
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Джоэль Эдмундсон после победы в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:3) эмоциональным образом прокомментировал инцидент с участием лидера соперников Марка Шайфли.

Канадский форвард атаковал нападающего «Монреаля» Джейка Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли на этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

«Это был грязный удар. Но лига должна заняться рассмотрением этого момента. Если он вернётся в серию, мы сделаем его жизнь жалкой», — приводит слова Эдмундсона североамериканский журналист Грег Вышински.

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