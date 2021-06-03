Хольц — об Эклунде, претендующем на победу в драфте-2021 НХЛ: фантастический игрок

В США в удалённом формате состоялась драфт-лотерея НХЛ – 2021, победителем которой стал «Баффало Сэйбрз». Одним из главных претендентов на победу в драфте является шведский нападающий «Юргордена» Уильям Эклунд.



Большую часть сезона Эклунд провел в тройке с Александером Хольцем, задрафтованным «Нью-Джерси Девилз» под седьмым номером на драфте-2020 НХЛ.



«Фантастический хоккеист. Отлично чувствует игру, может разыграть комбинацию. Он постоянно пашет на льду, может что-то придумать, и у него очень хороший бросок», — приводит слова Хольца официальный сайт НХЛ на русском языке.



Первое место в рейтинге Центрального скаутского бюро (ЦСБ) НХЛ среди полевых игроков, выступающих за пределами Северной Америки, занял именно Эклунд. Левый крайний нападающий «Юргордена», выступающего в Шведской хоккейной лиге, набрал в сезоне-2020/2021 23 (11+12) очка а его среднее игровое время составило 15:29.