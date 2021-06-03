Генменеджер «Флориды»: Бобровскому есть, над чем поработать в межсезонье

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито поделился мнением о вратарском вопросе в команде. Самый дорогостоящий игрок команды, голкипер Сергей Бобровский, в нынешнем сезоне НХЛ проиграл конкуренцию молодому канадцу Спенсеру Найту.



«Думаю, что могу говорить и за себя, и за Джоэла Кенневилла (главного тренера «Флориды» — Прим.: «Чемпионата»). Мы стремимся только к тому, чтобы играли лучшие. Тренер всегда должен доверять игрокам, которые выходят на площадку. Он говорил об этом много раз. Тут много факторов. Мы обсудим этот вопрос с нашими специалистами по вратарям и найдём оптимальное решение.



Не думаю, что смогу, сидя сейчас здесь, рассказать вам, что будет у нас с вратарями. Мы всё внимательно проанализируем, обсудим и примем решение. Совещание? Мы встретимся, когда вернется Роберто Луонго, глава нашего вратарского департамента. Тогда мы определимся с нашей стратегией по вратарям на следующий сезон.



С моей точки зрения, Спенсер замечательно поработал. Однако спасения Бобровского также часто попадали в обзоры лучших моментов сезона. Мне кажется, что есть некоторые элементы, над которыми Сергей хотел бы поработать, но было и то, что он может занести себе в актив», – приводит слова Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.



Сегодня, 3 июня, Сергей Бобровский должен дебютировать в составе сборной России на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия). Подопечные Валерия Брагина в 20:15 мск начнут четвертьфинальный матч со сборной Канады.