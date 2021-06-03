Генменеджер «Питтсбурга»: нас устроит, если мы начнём следующий сезон нынешним составом

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл поделился мнением о составе «Питтсбурга».



«Мы довольны командой. Кросби, Малкину и Летангу уже не 20 лет. Но у нас появился центрфорвард Джефф Картер, у нас глубокий состав, а в наше время это очень важно.

У нас рабочая, техничная и быстрая команда. Хотим ли мы прибавить в габаритах? Конечно. Мы хотим стать чуть крупнее, чуть жестче. Было бы здорово. Но выбор не очень большой. Посмотрим, что мы сможем сделать этим летом, какие коррективы сможем внести. Но нас вполне устроит, если мы начнем следующий сезон нынешним составом», – цитирует Хекстолла официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Питтсбург» занял первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям. В первом раунде плей-офф «Пингвинз» уступили «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2-4.