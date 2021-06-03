Деннис Расмуссен подписал контракт с «Давосом»

Нападающий Деннис Расмуссен перешёл из магнитогорского «Металлурга» в швейцарский «Давос», сообщает швейцарский клуб в «Твиттере». Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Последние три сезона форвард провёл в магнитогорском «Металлурге». В чемпионате-2020/2021 Расмуссен провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил 10 шайб и отдал шесть результативных передач. В плей-офф у игрока пять очков (3+2) в 12 матчах.

По итогам регулярного чемпионата «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорцы обыграли «Барыс» в первом раунде, но уступили будущему победителю Кубка Гагарина омскому «Авангарду» в шести матчах.

В прошедшем сезоне чемпионата Швейцарии «Давос» занял восьмое место в регулярке и вышел в плей-офф, где уступил в 1/8 финала.