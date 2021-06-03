Капитан сборной США: горжусь тем, что ношу литер «С» на своём свитере

Нападающий сборной США Брайан Бойл поделился эмоциями от выступления на чемпионате мира – 2021 в Риге (Латвия).
«Я думаю, мне нужно было заслужить доверие тренеров и товарищей по команде, потому что я уже давно не играл. Это достойные восхищения слова человека, который полжизни провел в профессиональном хоккее.
Подсчет очков — самая забавная часть нашей игры. Ты всегда хочешь забить и помочь команде. Это очень весело. После второго периода матча с Латвией Мэттью Бенирс сказал: „Давай попробуем организовать ещё один гол“. Приятно видеть, что у твоего партнёра есть энергия, желание идти вперёд. В таком юном возрасте он знает, что носить свитер сборной США — это огромная честь.
Ужасно, что Джастин Абделкейдер получил травму, особенно из-за того, как он играл и что он привнёс в нашу команду. Его уверенность и заряженность передались всем нам. Но не могу не отметить, что для меня огромная честь стать капитаном сборной США. Я горжусь тем, что ношу литер „С“ на своём свитере», — приводит слова бойла официальный сайт ИИХФ.
Сегодня, 3 июня, сборная США, ставшая победителем группы В, встретится в четвертьфинале со Словакией, занявшей в группе А четвёртое место. Матч начнётся в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча США — Словакия.
- 3 июня 2021
-
14:20
-
14:17
-
14:12
-
14:10
-
13:58
-
13:50
-
13:33
-
13:31
-
13:16
-
13:11
-
12:42
-
12:41
-
12:30
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:49
-
11:25
-
11:20
-
11:18
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:29
-
10:07
-
10:05
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:16
-
09:03
-
08:45
-
08:34