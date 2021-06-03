Капитан сборной США: горжусь тем, что ношу литер «С» на своём свитере

Нападающий сборной США Брайан Бойл поделился эмоциями от выступления на чемпионате мира – 2021 в Риге (Латвия).



«Я думаю, мне нужно было заслужить доверие тренеров и товарищей по команде, потому что я уже давно не играл. Это достойные восхищения слова человека, который полжизни провел в профессиональном хоккее.



Подсчет очков — самая забавная часть нашей игры. Ты всегда хочешь забить и помочь команде. Это очень весело. После второго периода матча с Латвией Мэттью Бенирс сказал: „Давай попробуем организовать ещё один гол“. Приятно видеть, что у твоего партнёра есть энергия, желание идти вперёд. В таком юном возрасте он знает, что носить свитер сборной США — это огромная честь.



Ужасно, что Джастин Абделкейдер получил травму, особенно из-за того, как он играл и что он привнёс в нашу команду. Его уверенность и заряженность передались всем нам. Но не могу не отметить, что для меня огромная честь стать капитаном сборной США. Я горжусь тем, что ношу литер „С“ на своём свитере», — приводит слова бойла официальный сайт ИИХФ.



Сегодня, 3 июня, сборная США, ставшая победителем группы В, встретится в четвертьфинале со Словакией, занявшей в группе А четвёртое место. Матч начнётся в 16:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча США — Словакия.

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