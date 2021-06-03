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Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2021 с Россией

Главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2021 с Россией
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира со сборной России.

«Нам всегда есть чего бояться, ведь мы считаем себя лучшей хоккейной страной в мире. Мы хотим победить. Знаем, что играем против очень сильной сборной России, но не выйдем на матч с мыслями: «Если проиграем, едем домой». Хотим выиграть и считаем себя лучшей хоккейной державой в мире. Мы покажем свой лучший хоккей и приложим все усилия, чтобы победить в матче с Россией.

Это очень быстрая и талантливая команда, которая играет на высоких скоростях, нацелена на атаку, в составе много хороших игроков. Чтобы обыграть Россию, нам надо забрать у них среднюю зону. Они будут искать длинные передачи, стараться убегать в отрыв. Нам надо быть внимательными к тому, что делает соперник. Если давать хорошим русским игрокам время и пространство для обыгрыша, они этим воспользуются. Мы должны хорошо действовать на форчеке и быть бдительными при игре без шайбы. В зоне атаки Россия играет размашисто, двигается по всей зоне. У русских талантливая команда, это их стиль игры – они любят здорово распоряжаться шайбой. Нам надо играть в силовой и умный хоккей», – сказал Галлан в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Канаде всё равно на слова Фетисова. Лучшая хоккейная страна в мире хочет обыграть Россию» «Канаде всё равно на слова Фетисова. Лучшая хоккейная страна в мире хочет обыграть Россию»

А вы помните, что однажды Канада уничтожила СССР, забив всего пять голов? Вот как это было.

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