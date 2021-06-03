И. Гимаев: очень боюсь за сегодняшний матч с Канадой. Сопернику нечего терять

Заслуженный мастер спорта СССР Ирек Гимаев поделился ожиданиями от матча Россия — Канада в четвертьфинале чемпионата мира-2021.



«Сегодняшний матч — единственный шанс для канадцев не ударить в грязь лицом. Если у них все получится, то они могут даже выйти какими-то героями. Они очень неровно прошли групповой этап. Я не помню, чтобы канадцы когда-то так плохо играли. У них последний бой — позади Канада. Я очень боюсь за сегодняшнюю игру, за психологию. Канадцам терять нечего, либо они приедут домой с позором, как шведы.



У нашей команды не должен быть комплекс из-за того, что давно не выигрывали Канаду. Ну, вот так случалось, но я не думаю, что должны быть проблемы с этим. У нас ребята нормальные, я в них верю.



Развитие матча? Как игра пойдёт. Посмотрим какую тактику выберут противники, а какую мы. Важно то, на чьей стороне будет везение, потому что можно попасть в штангу, а от неё уже или влево, или вправо. Но, как говорится, везёт сильнейшему», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся в 20:15 мск.