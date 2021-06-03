Россия обойдёт Канаду в рейтинге ИИХФ в случае победы в 1/4 финала ЧМ-2021

Сборная России сегодня, 3 июня, встретится с Канадой в 1/4 финала чемпионата мира –2021. В случае победы россияне опередят «кленовых листьев» в рейтинге Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).
Перед четвертьфиналами мирового первенства в Риге (Латвия) предварительный рейтинг ИИХФ выглядит следующим образом:
- 1. Канада — 3035;
- 2. Россия — 3030;
- 3. Финляндия — 2985;
- 4. США — 2885;
- 5. Швеция — 2880;
- 6.Чехия — 2875;
- 7. Германия — 2805;
- 8-9. Швейцария, Словакия — 2775.
В случае сегодняшней победы подопечных Валерия Брагина над Канадой наша сборная в худшем раскладе станет четвертой на турнире. Тогда после завершения ЧМ-2021 Россия наберёт 3090 очков.
Правда при таком раскладе обогнать Россию сможет сборная Финляндии. Для этого финнам надо будет либо выиграть золото, либо взять серебро, причем в этом случае россиян не должно быть в финале. Если Россия проиграет Канаде, то не потенциально может опуститься на третью строчку.
Четвертьфинальный матч ЧМ-2021 по хоккею Россия — Канада пройдёт сегодня, 3 июня, и начнётся в 20:15 мск.
- 3 июня 2021
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