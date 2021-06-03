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Россия – Канада: онлайн-трансляция четвертьфинала, чемпионат мира по хоккею — 2021, 3 июня 2021

Россия — Канада! Суперматч на чемпионате мира по хоккею. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
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Россия – Канада: онлайн-трансляция четвертьфинала
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Всё главное с четвертьфинальной встречи команды Валерия Брагина и интересные события вокруг неё – в формате онлайна.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Канада в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

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ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Канада

Кстати, предлагаем вам посмотреть наше видео и вспомнить о самой крупной победе СССР над Канадой в хоккее. Может, пришло время повторить сборной России? Было бы неплохо.

Live Павел Панышев

Теперь перед тренерским штабом другой вопрос: кого ставить в ворота на игру с канадцами? Александр Самонов в последнее время выглядит уверенно, но и Сергея Бобровского не просто так дёргали из Северной Америки. Думается, что выбор будет сделан в пользу голкипера «Флориды». Этот ход напрашивается.

10:11 Павел Панышев

Сборная России заняла первое место в группе A, проиграв на предварительном этапе только команде Словакии. В целом же коллектив Валерия Брагина выглядел уверенно, набирая обороты и выходя на пик формы в самый нужный момент. В последней встрече наша команда и вовсе не оставила шансов белорусам, разгромив соперника со счётом 6:0. Конечно, чувствуется, что прибывшие из НХЛ Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко усилили сборную.

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