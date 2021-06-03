Россия — Канада! Суперматч на чемпионате мира по хоккею. LIVE

Всё главное с четвертьфинальной встречи команды Валерия Брагина и интересные события вокруг неё – в формате онлайна.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Канада в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Кстати, предлагаем вам посмотреть наше видео и вспомнить о самой крупной победе СССР над Канадой в хоккее. Может, пришло время повторить сборной России? Было бы неплохо.