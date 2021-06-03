Сборная Германии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 3 июня, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между командами Швейцарии и Германии. Победу одержали немцы по итогам серии буллитов со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

Немецкая команда во второй раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Первый раз случился в 2010 году на турнире в Кёльне, Мангейме и Гельзенкирхене (Германия). Тогда в полуфинале немцы уступили России (1:2), а в матче за третье место проиграли Швеции – 1:3.



Сборная ФРГ/Германии за свою историю два раза выигрывала серебро и ещё два — бронзу чемпионатов мира по хоккею.



Сегодня, 3 июня, состоятся ещё два четвертьфинала. В 20:15 по московскому времени начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 стартовал 21 мая и завершится 6 июня. Все игры принимает Латвия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и встреча за бронзовые медали пройдут 6 июня.