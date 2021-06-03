Реакция хоккеистов сборной Германии на победный буллит в ворота Швейцарии в 1/4 финала ЧМ

Хоккеисты сборной Германии бурно отпраздновали выход в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинале они обыграли в серии буллитов сборную Швейцарии. Встреча закончилась со счётом 3:2 Б. После решающего буллита в исполнении Марцеля Нёбельса немецкие хоккеисты бросились на лёд.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Сборная Германии за свою историю один раз выигрывала серебро и ещё два — бронзу чемпионатов мира по хоккею.
Сегодня, 3 июня, состоятся ещё два четвертьфинала. В 20:15 по московскому времени начнутся встречи Россия — Канада и Финляндия — Чехия.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 стартовал 21 мая и завершится 6 июня. Все игры принимает Латвия. Матчи 1/2 финала состоятся 5 июня. Финал и встреча за бронзовые медали пройдут 6 июня.
- 3 июня 2021
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