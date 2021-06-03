Сёдерхольм — о буллите Нёббельса: не буду врать. Был удивлён, что он это сделал

Главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Сборная Германии в четвертьфинале обыграла в серии буллитов Швейцарию (3:2 Б). Решающий буллит забросил Марцель Нёббельс.
«Буллит Нёббельса впечатлил. Каждый игрок, который выходит на буллит в такой ситуации, заслуживает всё уважение в мире. Нидербергер тоже здорово отражал великолепные послематчевые броски швейцарцев, дал нам шанс продержаться. Марцель провёл фантастический сезон, стал чемпионом. Его уверенность на таком уровне, что… Знаете, я не буду врать, был удивлён, что он исполнил именно этот финт, но это было красиво.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Кагун? Нелегко приезжать из НХЛ и играть на европейской площадке, но Доминик был очень замотивирован приехать в сборную, горел провести успешный чемпионат мира, сразу нам сообщил после окончания сезона в «Эдмонтоне», что хочет приехать. Он будет играть всё лучше и лучше. В «Эдмонтоне» он мало играл, а сейчас получает много игрового времени, это не так легко перестроиться. Но мы уверены, что он нам сильно поможет и дальше, он придаёт команде сил и уверенности в себе», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 июня 2021
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:37
-
19:28
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:04
-
18:58
-
18:57
-
18:47
-
18:44
-
18:36
-
18:27
-
18:02
-
17:47
-
17:42
-
17:15
-
17:10
-
16:45
-
16:37
-
16:31
-
15:36
-
15:34
-
15:24
-
15:18
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
14:40