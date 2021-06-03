Сёдерхольм — о буллите Нёббельса: не буду врать. Был удивлён, что он это сделал

Главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм прокомментировал выход своей команды в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Риге (Латвия). Сборная Германии в четвертьфинале обыграла в серии буллитов Швейцарию (3:2 Б). Решающий буллит забросил Марцель Нёббельс.

«Буллит Нёббельса впечатлил. Каждый игрок, который выходит на буллит в такой ситуации, заслуживает всё уважение в мире. Нидербергер тоже здорово отражал великолепные послематчевые броски швейцарцев, дал нам шанс продержаться. Марцель провёл фантастический сезон, стал чемпионом. Его уверенность на таком уровне, что… Знаете, я не буду врать, был удивлён, что он исполнил именно этот финт, но это было красиво.

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Кагун? Нелегко приезжать из НХЛ и играть на европейской площадке, но Доминик был очень замотивирован приехать в сборную, горел провести успешный чемпионат мира, сразу нам сообщил после окончания сезона в «Эдмонтоне», что хочет приехать. Он будет играть всё лучше и лучше. В «Эдмонтоне» он мало играл, а сейчас получает много игрового времени, это не так легко перестроиться. Но мы уверены, что он нам сильно поможет и дальше, он придаёт команде сил и уверенности в себе», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.