Россия — Канада: Тимкин открыл счёт в четвертьфинале чемпионата мира

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

Состав сборной России:

Вратарь: Бобровский

Слепышев – Воронков – Григоренко, Нестеров – Задоров;

Толчинский – Карнаухов – Бурдасов, Гавриков – Проворов;

Барабанов – Морозов – Тарасенко, Зуб – Орлов;

Тимкин – Каменев – Швец-Роговой, Ожиганов – Галимов.

В случае победы в этой встрече сборная России в полуфинале сыграет с победителем матча Финляндия — Чехия. Вторую полуфинальную пару составят сборные США и Германии.