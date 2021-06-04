«Сделали невероятное!» Канадские комментаторы — об исходе матча Россия — Канада

Комментаторы канадского телеканала TSN в прямом эфире поделились эмоциями от победы сборной Канады над командой России (2:1 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2021 по хоккею.
Первый комментатор: «Канада сделала то, что казалось невероятным! Она выбила мощную сборную России. И вновь канадская команда нашла ключ к успеху. Похоже, не так важно, кто надевает эту форму. Вера — очень сильная штука».
Второй комментатор: «Да, у ребят растёт вера в свои силы. Трой Стечер, ты шутишь? Он был дальше всех от ворот в овертайме, но, собрав всю волю в кулак, пошёл вперёд создавать голевой момент. О-хо-хо! Это был манёвр всей его жизни. Трой Стечер! И Эндрю Манджапане, который хорош весь турнир. И вот она, победа в овертайме. Невероятное выступление канадской сборной».
- 4 июня 2021
-
00:22
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 3 июня 2021
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:49
-
21:42
-
21:30
-
21:28
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:37