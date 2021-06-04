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«Сделали невероятное!» Канадские комментаторы — об исходе матча Россия — Канада

«Сделали невероятное!» Канадские комментаторы — об исходе матча Россия — Канада
Юрий Зотов
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Комментаторы канадского телеканала TSN в прямом эфире поделились эмоциями от победы сборной Канады над командой России (2:1 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2021 по хоккею.

Первый комментатор: «Канада сделала то, что казалось невероятным! Она выбила мощную сборную России. И вновь канадская команда нашла ключ к успеху. Похоже, не так важно, кто надевает эту форму. Вера — очень сильная штука».

Второй комментатор: «Да, у ребят растёт вера в свои силы. Трой Стечер, ты шутишь? Он был дальше всех от ворот в овертайме, но, собрав всю волю в кулак, пошёл вперёд создавать голевой момент. О-хо-хо! Это был манёвр всей его жизни. Трой Стечер! И Эндрю Манджапане, который хорош весь турнир. И вот она, победа в овертайме. Невероятное выступление канадской сборной».

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