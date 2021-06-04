Галлан: три смены в овертайме насторожили. Сказал ребятам: «давайте поднажмём в атаке»

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал о победной шайбе команды в овертайме матча против России на чемпионате мира в Латвии (2:1, ОТ).
«Победный гол? Так получилось. Хотел бы сказать, что мы говорили о том, что защитникам надо подключаться в атаку, но о таком мы точно не говорили! Стетчер здорово сыграл индивидуально, если бы мы не забили, то, наверное, тут же пропустили бы контратаку два в одного. Стетчер сделал один невероятный финт, потом другой, а потом нашёл линию для передачи на дальнюю штангу.
Первые три смены в овертайме меня, если честно, насторожили, мы больше оборонялись, а не владели шайбой. Поговорили с ребятами, сказали: «Если появится возможность, давайте поднажмём в атаке». К счастью для нас, Стетчеру удался невероятный финт», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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