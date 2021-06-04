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Довольный Задоров общался с канадцем после вылета сборной России с ЧМ-2021. Фото

Довольный Задоров общался с канадцем после вылета сборной России с ЧМ-2021. Фото
Микаил Гусейнов
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Защитник сборной России Никита Задоров после четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею со сборной Канады (1:2 ОТ) пообщался с представителем команды из Северной Америки, одноклубником Николя Боденом. При этом, судя по фото, Задоров после поражения пребывал в неплохом настроении.

Соответствующее фото появилось на официальном сайте IIHF.

Напомним, сборная России 3 июня упустила возможность пробиться в полуфинал чемпионата мира — 2021. Команда вела в счёте в матче с Канадой, но в третьем периоде позволила соперникам сравнять счёт, а в овертайме пропустила снова и прекратила борьбу за медали. В полуфинале команда Канады сыграет со сборной США. Вторую путёвку в финал оспорят Финляндия и Германия.

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