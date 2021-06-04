Орлов: чемпионат мира для сборной России закончен. Считаю это провалом

29-летний защитник Дмитрий Орлов выразил мнение о поражении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею – 2021 сборной Канаде со счётом 1:2 в овертайме.
«Чемпионат мира для нас закончен. Я считаю это провалом. Была равная игра, но мы могли лучше играть. Два вратаря сегодня хорошо играли, поэтому, думаю, в зоне атаки мы могли больше создавать, лезть на ворота. Конечно, всегда обидно проигрывать, когда был достаточно неплохой чемпионат мира для нашей команды. Тяжело подобрать какие-то громкие слова. Обидно, что так случилось, и мы закончили чемпионат.
Что касается темпа игры, то в таких моментах надо дорожить шайбой. Не проваливаться, не терять шайбу. И в зоне атаке не просто придержать, а переводить из края в край, потому что всё равно они смотрят, читают. У нас были провалы, которые не нужно делать. И когда мы получили удаление, они заработали гол — такого не должно быть.
Думаю, мы не уступали, если была какая-то провокация. Все были сплочены, и я не думаю, что это как-то повлияло. Они забили на гол больше, чем мы, вот и всё. Бывают горькие поражения, их надо забывать. А что будет писать пресса, нам не нужно об этом думать, — приводит слова Орлова официальный сайт «Матч ТВ».
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