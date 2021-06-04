Р. Ротенберг: в следующей игре с Канадой обязательно победим. Задача — выиграть Олимпиаду

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг выразил мнение о поражении сборной Канаде (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).
«Все, кто приехал на турнир и жил в «пузыре», проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять. Теперь наша задача выиграть Олимпийские игры в Пекине, а что касается сегодняшнего поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме 3 на 3. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все — это 100%.
В этих непростых условиях, в которых мы находились, к нам смогли приехать многие игроки. Все хотели победить. Конечно, в сборной России мы всегда рассчитываем только на победу, в следующем матче с канадцами мы обязательно победим», — цитирует Ротенберга ТАСС.
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