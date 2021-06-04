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Каменев: не верится что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом

Каменев: не верится что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом
Максим Лесовой
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Нападающий сборной России Владислав Каменев подвёл итог выступления на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Напомним, в четвертьфинале сборная России в овертайме проиграла Канаде (1:2).

«Очень обидное поражение — весь матч было ощущение, что гол рядом, но дотянули до овертайма, а там решает один бросок. В сборной были одной семьёй — по другому в сборной России и не бывает. Сюда едешь в приподнятом настроении, ждешь встречи с ребятами. Замечательный коллектив — все были друг за друга.
Если честно не верится что так всё получилось, мы все сюда ехали только за золотом. Уровень игры? Нет вопросов ни по уровню, ни работе тренеров. Понятно, что сейчас звучит, как оправдание, но случается, что шайба просто не идет в ворота. К сожалению, это случилось в одном из важнейших матчей сезона.

Хочется поблагодарить всех болельщиков, кто болел за Россию. Очень жаль, что подвели», — сказал Каменев «Чемпионату».

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