Нападающий сборной Швеции на ЧМ-2021 Вингерли стал игроком «Колорадо»
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«Колорадо Эвеланш» объявил о подписании контрактного соглашения со шведским нападающим Андреасом Вингерли. Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с игроком рассчитан на один сезон.
В минувшем сезоне Шведской хоккейной лиги Вингерли принял участие в 50 матчах, в которых записал в свой актив 16 голов и сделал 12 результативных передач. Также на его счету 12 матчей в плей-офф, в которых он забил два гола.
Также Вингерли участвовал в чемпионате мира по хоккею 2021 года в составе сборной Швеции. Он провёл семь матчей на групповой стадии, в которых забил гол и сделал две результативные передачи. Сборная Швеции финишировала на пятом месте в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
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