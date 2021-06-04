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Хедман: если игроки «Тампы» сохранят то же внимание к деталям, мне нравятся наши шансы

Хедман: если игроки «Тампы» сохранят то же внимание к деталям, мне нравятся наши шансы
Антон Мозговой
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал поражение своей команды в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.

«Нам удавались замечательные комбинации в большинстве. Получалось не просто войти в зону и расставиться, но и находить слабые места в обороне, а потом использовать их. Это, по сути, был поворотный момент в игре, когда мы превратили счёт из 0:2 в 2:2.

Мы многое с удовольствием перенесли бы из сегодняшней игры в игру номер четыре. Мы нагнетали давление, выигрывали единоборства, шли к воротам и явно доставляли соперникам неудобства. Если мы сохраним то же внимание к деталям, мне нравятся наши шансы», — приводит слова Хедмана пресс-служба НХЛ.

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