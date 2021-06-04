«Очень обидно проигрывать команде без звёзд». Майоров — о поражении России на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная России уступила Канаде со счётом 1:2 ОТ.
«У нас тоже не ахти какой состав в атаке. В обороне всё в порядке, и Бобровский хорошо играл. Но игра в атаке напомнила мне начало чемпионата мира, когда атака выглядела невразумительно: отсутствие креатива, комбинационной игры. В некоторой степени это провал, если мы считаем, что у нас вторая лига в мире после НХЛ. В одно время был даже лозунг: «Догоним и перегоним». Конечно, очень обидно проигрывать команде без звёзд. Причины поражения — в обученности. Любой канадец ни один хоккейный предмет не сдаст на двойку, а в нашем хоккее найдутся единицы, кто сдаст все предметы успешно.
Разговоры о будущем Брагина? Кто говорит? Не читал, не видел, не слышал. Этот вопрос комментировать не собираюсь», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 4 июня 2021
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
-
01:16
-
01:09
-
01:00
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29