«Очень обидно проигрывать команде без звёзд». Майоров — о поражении России на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная России уступила Канаде со счётом 1:2 ОТ.

«У нас тоже не ахти какой состав в атаке. В обороне всё в порядке, и Бобровский хорошо играл. Но игра в атаке напомнила мне начало чемпионата мира, когда атака выглядела невразумительно: отсутствие креатива, комбинационной игры. В некоторой степени это провал, если мы считаем, что у нас вторая лига в мире после НХЛ. В одно время был даже лозунг: «Догоним и перегоним». Конечно, очень обидно проигрывать команде без звёзд. Причины поражения — в обученности. Любой канадец ни один хоккейный предмет не сдаст на двойку, а в нашем хоккее найдутся единицы, кто сдаст все предметы успешно.

Разговоры о будущем Брагина? Кто говорит? Не читал, не видел, не слышал. Этот вопрос комментировать не собираюсь», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.