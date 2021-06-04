Бобровский пропустил в овертайме, игроки сборной России горевали. Фото поражения от Канады

3 июня в Риге состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Канадой. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.



Счёт в матче на 35-й минуте открыл Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт, отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи команды против Канады.



«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол.



Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.



Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего».

Сборная России четвёртый раз подряд уступила команде Канады в матче чемпионата мира.

Лучшие кадры с матча Россия — Канада — в фотоподборке «Чемпионата»