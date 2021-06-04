Новиков: отмечали Толчинского, но на уровне Канады это средний игрок

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ.

«Я бы сказал, что поражение в четвертьфинале — это всеобщее разочарование, потому что заканчивается трудный хоккейный сезон. И ребята, и тренеры, и вообще хоккеисты во всём мире молодцы, что смогли сыграть в такой тяжёлый сезон. Мы ждали этот чемпионат мира: для нас удачно складывалась обстановка, мы стали строить надежды, что сможем добраться до золотых медалей. К сожалению, жизнь оказалась намного сложнее.

Чемпионат был сложный. Я не ожидал, что Канада всё-таки найдёт в себе силы. Был уверен, что на чемпионате мира победит команда из Европы. Конечно, всё ещё может быть, но меня это очень удивило. Были и позитивные моменты: на этом чемпионате мира у нашей сборной удалась вратарская позиция. По матчу с Канадой к Сергею Бобровскому нет никаких претензий. Однако мы не выиграли. Есть вещи, которые выходят за пределы технико-тактических действий. Есть очень важное понятие энергетики. Эти вещи не укрепляли команду, а чуть-чуть не то чтобы расхолаживали, но успокаивали.

Даже для тренеров ситуация была очень сложной. Есть вопросы по тренерскому штабу: откуда появился Лещёв? Он был тренером юниорской сборной, где они тоже не смогли выиграть чемпионат. Тренера, который не выиграл чемпионат, заводят в основную команду. Игроки, которые находятся в составе сборной, это чувствуют. Тренер пришёл в команду с поражением — это уже большой минус к общей обстановке.

Матч с Канадой, в принципе, был несложным: мы хорошо его начали и можно было играть, 1:0 повели, потом 1:1. Что делает тренер? Если бы мы проигрывали, Брагин мог бы и сломать ход встречи, что-то привнести. Но мы же не проигрывали этот матч! Условно, можно было перейти на две пятёрки, полторы. Нужно тоже было принимать какие-то действия. Матч складывался ровно. Да, со стороны тренеров не должно быть паники, но в тоже время в такие моменты, возможно, кому-то надо было дать больше сыграть. Не хватило совсем чуть-чуть: какого-то героя в основное время, который смог бы забросить шайбу.

Нападающие провалили свои задачи и выглядели очень блёкло — к ним много вопросов. Не было жёстких бойцов и лидеров. Все отмечали Толчинского, но на уровне Канады это средний игрок. Чемпионат мира провалили практически все, это очень серьёзный вопрос», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.